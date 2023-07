Visite de la mosquée de Cergy Mosquée de Cergy Cergy Catégories d’Évènement: Cergy

Val-d'Oise Visite de la mosquée de Cergy Mosquée de Cergy Cergy, 16 septembre 2023, Cergy. Visite de la mosquée de Cergy 16 et 17 septembre Mosquée de Cergy Gratuit / tout public / Sans réservation / accueil en continu Inaugurée en 2012, la mosquée de Cergy comporte deux salles de prière, un salon de thé, un salon funéraire et de nombreuses salles polyvalentes. Elle est l’oeuvre de l’architecte Jimmy Skalli. Mosquée de Cergy 26 avenue du Hazay 95800 Cergy Cergy 95800 Val-d’Oise Île-de-France http://www.ot-cergypontoise.fr Œuvre de l’architecte Jimmy Skalli, la mosquée, inaugurée en 2012, peut accueillir 1500 fidèles. Elle comporte deux grandes salles de prière, un salon de thé, un salon funéraire et de nombreuses salles polyvalentes. RER A gare Cergy-le-Haut A15 sortie n°12 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

