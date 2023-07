Visite libre d’une mosquée Mosquée d’Agen Agen Catégories d’Évènement: Agen

Lot-et-Garonne Visite libre d’une mosquée Mosquée d’Agen Agen, 16 septembre 2023, Agen. Visite libre d’une mosquée 16 et 17 septembre Mosquée d’Agen Gratuit. Entrée libre. La mosquée d’Agen vous ouvre ses portes ! Lors de cette visite, vous découvrirez l’histoire et le style architectural arabo-musulman de la mosquée.​ Mosquée d’Agen 49 rue Jourdain, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 16 72 65 59 https://www.facebook.com/mosqueedagen/ Lieu de culte des musulmans de l’Agenais, la mosquée est un ancien entrepôt d’engrais racheté par les musulmans d’Agen et réhabilité en mosquée en 1998. L’intérieur de la salle de prière est orné de stucs arabo-musulmans. Parking privé (capacité 100 places). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Mosquée d'Agen

