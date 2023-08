Visite d’une mosquée inspirée de l’art andalou Mosquée Assalam Tomblaine Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Tomblaine Visite d’une mosquée inspirée de l’art andalou Mosquée Assalam Tomblaine, 16 septembre 2023, Tomblaine. Visite d’une mosquée inspirée de l’art andalou 16 et 17 septembre Mosquée Assalam Entrée libre et gratuite, sans inscription particulière La Mosquée Assalam de Tomblaine ouvrira ses portes aux Lorraines et aux Lorrains pour la 6ème année consécutive. La thématique choisie cette année : « Le vivre ensemble à l’aune de la tradition islamique » qui permettra d’exposer les principes fondateurs qui régissent le rapport du musulman à l’autre, qu’il soit croyant ou non. Au programme :

09h00 – Ouverture de la Mosquée Assalam

Visite guidée toute la matinée

Exposition / calligraphie, henné

Dégustation de thé et gâteaux orientaux

12h30 – Fin de la visite

14h00 – Ouverture de la Mosquée

Visite guidée toute l’après-midi

Dégustation de thé et gâteaux orientaux

Exposition / calligraphie, henné

18H00 – Clôture de la journée Mosquée Assalam 113 boulevard Tolstoï, 54510 Tomblaine Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est 07 83 99 12 83 http://www.mosqueetomblaine.fr [{« type »: « phone », « value »: « 07.83.99.12.83 »}] L’équipe de l’Union pour la Jeunesse de Culture a choisi de faire découvrir le passé glorieux des musulmans en Europe à travers la construction d’un édifice à l’architecture andalouse, et des expositions ouvertes au grand public. Ainsi, plus de 500 visiteurs se rendent chaque année sur ce lieu de culte pour découvrir une architecture unique dans la région, réputée notamment pour ses ornements esthétiquement accomplis, inspirés de l’art andalou. Une opportunité unique pour mieux connaître l’authenticité de l’islam et l’histoire de sa civilisation, dans un cadre convivial, chaleureux et une ambiance sereine. Ligne 20. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 otcho prod Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Tomblaine Autres Lieu Mosquée Assalam Adresse 113 boulevard Tolstoï, 54510 Tomblaine Ville Tomblaine Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Mosquée Assalam Tomblaine latitude longitude 48.674871;6.223249

Mosquée Assalam Tomblaine Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tomblaine/