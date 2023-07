Visite guidée de la mosquée Mosquée Assalam et Centre Culturel Abdullah Al Darwish Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Visite guidée de la mosquée 16 et 17 septembre Mosquée Assalam et Centre Culturel Abdullah Al Darwish Entrée libre, nous formons des groupes de visites pris en charge par un guide à votre arrivée.

Nous accueillons tout public à venir partager un temps convivial et culturel au coeur de la mosquée. Nous vous ferons visiter la mosquée et répondrons à vos questions. Des expositions et autres stands seront présentés.

Mosquée Assalam et Centre Culturel Abdullah Al Darwish 136 boulevard Seattle, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 35 50 02 Classée 4ème grande mosquée de France, elle a été inaugurée le 17/11/12 par M. Auxiette, président de la Région des Pays de la Loire, le préfet de Loire-Atlantique et le maire de Nantes. Sur une superficie de plancher de 2900 m2, cet établissement peut recevoir 1200 fidèles. L’ Association islamiste de l’Ouest de la France, AIOF, gère cet ensemble en toute propriété. Située au cœur du parc de La Roche à Nantes, la mosquée est très souvent visitée par des groupes associatifs ou par des collégiens et lycéens. Lors des JEP, elle a accueilli de très nombreux visiteurs qui ont manifesté leur satisfaction. Par son ouverture à tous les citoyens, la mosquée contribue à renforcer les liens d’amitié et de fraternité parmi tous les concitoyens français. Chronobus C3 arrêt: San Francisco

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

