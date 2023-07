Visite guidée de la Mosquée Arrahma mosquee arrahma nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Visite guidée de la Mosquée Arrahma mosquee arrahma nantes Nantes, 17 septembre 2023, Nantes. Visite guidée de la Mosquée Arrahma Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h30 mosquee arrahma nantes Entrée libre Venez découvrir notre belle Mosquée au Nord de Nantes. Vous découvrirez son décor intérieur avec ses moulures murales, ainsi qu’un magnifique lustre central. On vous accueillera avec grands plaisirs. mosquee arrahma nantes 3 Boulevard René Cassin 44300 Nantes Nantes 44300 Loire-Atlantique Pays de la Loire Mosquée Arrahma de Nantes Nord Tram 2 – arret René Cassin ou bus C2 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Mechti Sami Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu mosquee arrahma nantes Adresse 3 Boulevard René Cassin 44300 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville mosquee arrahma nantes Nantes

mosquee arrahma nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/