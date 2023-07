Visite guidée de la Mosquée centenaire de Saint Paul Mosquée Anwaroul Massajid Saint-Paul, 16 septembre 2023, Saint-Paul.

Visite guidée de la Mosquée centenaire de Saint Paul 16 et 17 septembre Mosquée Anwaroul Massajid entrée libre sans réservation.

En 1918, la communauté Indo-musulmane importante du centre-ville de Saint-Paul, achète une maison créole à grandes varangues aménagée depuis en mosquée avec médersa.

La mosquée était autrefois une belle et vaste demeure créole datant du XIXe siècle et bâtie en pierres de taille avec une toiture en bardeaux et une varangue avec colonne. L’architecture d’ensemble est le résultat d’un mélange réussi de styles divers : indien, arabe et créole.

la vaste salle de prière est éclairée par de nombreuses ouvertures, les murs intérieurs sont tapissés de boiserie.

Le Mehrab et le mimbar, éléments essentiels de la mosquée, sont en bois sculpté de motifs d’art islamique : calligraphie, motifs géométriques ou floraux.

Elle se prolonge à l’arrière par un patio avec une fontaine en étoile de style fassi. Les murs extérieurs ainsi que les colonnes sont décorés de Zelliges de Fès.

Un olivier de Jérusalem et deux « sopaaro » de l’Inde accueillent les visiteurs à l’entrée.

On accède à la mosquée par deux portails : l’un en fer forgé rappelle le baro créole d’autrefois et l’autre en bois massif.

Tous les deux sont décorés d’arabesques.

Lieu de culte intégré au coeur de la cité, la mosquée Anwaroul Massadjid, dont le nom évoque la Lumière, invite au recueillement et à la sérénité et se veut un oasis de paix. Par son architecture métisse elle participe d’une façon particulière à l’enrichissement du patrimoine de la ville.

(extrait de M ISSOP BANIAN Idriss)

Mosquée Anwaroul Massajid 77 rue suffren 97460 Saint-Paul Saint-Paul 97862 La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T09:00:00+02:00

@AISD