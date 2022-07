Mosnes en fêtes : Les métiers d’art

2022-09-09 – 2022-09-11 Village des métiers d’art édition n°3 :

Exposition dans le parc des thomeaux à Mosnes des centres de formation de l’artisanat avec la présence de 50 artisans.

Présence de chefs cuisiniers, des meilleurs ouvriers de France… Animation pour les enfants, restauration, buvette pendant 3 jours. Concerts gratuits le samedi et le dimanche, grand concert gratuit le samedi à 19h00. La salle polyvalente sera transformée en véritable salle d’exposition professionnelle avec en invité d’honneur Eric LECAM (peintre) ainsi que Sylvie DESMOULIN (peintre et sculpteur) et Serge GUARNIERI (sculpteur). Dimanche concert et repas de bienfaisance pour récolter des fonds pour la construction de l’école inclusive de Mosnes pour autiste (fonds de dotation une musique un sourire ). Dimanche Marché de créateurs Le village de MOSNES (37530) organise l’évènement « VILLAGE DES MÉTIERS D’ART » le week-end du 9,10,11, septembre 2022 Village des métiers d’art édition n°3 :

