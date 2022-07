Mosnes en fêtes – Grand concert Mosnes Mosnes Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Mosnes

Mosnes en fêtes – Grand concert Mosnes, 10 septembre 2022, Mosnes. Mosnes en fêtes – Grand concert

Mosnes Indre-et-Loire

2022-09-10 19:00:00 – 2022-09-10 Mosnes

Indre-et-Loire Mosnes Grand concert gratuit Mosnes en fête

Samedi 19h00-23h00 au parc de l’orangerie à l’entrée de Mosnes, concert gratuit avec buvette et restauration. A l’affiche 3 groupes :

TORX (reprises rock)

Marveloce (funk pop rock)

Marc Minelli and Good Fellows 41 Grand concert gratuit Mosnes en fête

Samedi 19h00-23h00 au parc de l’orangerie à l’entrée de Mosnes, concert gratuit avec buvette et restauration. A l’affiche 3 groupes :

TORX (reprises rock)

Marveloce (funk pop rock)

Marc Minelli and Good Fellows 41 https://www.facebook.com/mosnesenfete/ Grand concert gratuit Mosnes en fête

Samedi 19h00-23h00 au parc de l’orangerie à l’entrée de Mosnes, concert gratuit avec buvette et restauration. A l’affiche 3 groupes :

TORX (reprises rock)

Marveloce (funk pop rock)

Marc Minelli and Good Fellows 41 mairie_mosnes

Mosnes

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Mosnes Autres Lieu Mosnes Adresse Mosnes Indre-et-Loire Ville Mosnes lieuville Mosnes Departement Indre-et-Loire

Mosnes Mosnes Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mosnes/

Mosnes en fêtes – Grand concert Mosnes 2022-09-10 was last modified: by Mosnes en fêtes – Grand concert Mosnes Mosnes 10 septembre 2022 Mosnes, Indre-et-Loire

Mosnes Indre-et-Loire