Quelque part entre Mano Solo et Coilguns, biberonnés aux Tool et consorts, les deux frères Joly s’affranchissent des références sans scrupules et explorent tout le spectre dynamique que leurs instruments leurs permettent. La poésie est sale, la voix est brute, les percussions narratives. On navigue à vu entre 80 et 120 décibels de clair-obscurs, en contre jours. NOUVEL ALBUM ”Noble dans la défaite” 200 shows au compteur, MØSI approfondit son Post/Alternatif/Rock sans complaisance. Sorti en mai 2021, leur 3eme album ”Noble dans la défaite” apporte une nouvelle couleur à la musique du duo : celle de l’urgence. [[https://www.facebook.com/mosiband/](https://www.facebook.com/mosiband/)](https://www.facebook.com/mosiband/) [[mosiband.bandcamp.com](mosiband.bandcamp.com)](mosiband.bandcamp.com) dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars DOUJEZU 54 rue Saint-Malo, 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

