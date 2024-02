MOSHI MOSHI FESTIVAL Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins, samedi 23 mars 2024.

MOSHI MOSHI FESTIVAL

C’est l’événement à ne pas manquer en ce début d’année à Saint-Brevin !

Le « Gaming Show » et le « Moshi Moshi Festival » se sont donnés rendez-vous de 10h à 19h pour une journée placée sous le signe du jeu vidéo, du cinéma et de la culture japonaise traditionnelle et populaire.



MOSHI-MOSHI à Saint-Brevin !

5€ l’entrée

(2€ si combinée au tournoi Gaming Show 8€ soit 10€).

Moshi Moshi est un festival des cultures pop et traditionnelles japonaises.

Cet événement familial, organisé par la communauté de communes Sud Estuaire et Codmana, est programmé en lien étroit avec le Gaming Show.

Artistes, exposants, éditeurs et associations dynamiseront cette journée.

Au programme Concours de cosplay et Pokémon, démonstrations, concerts, dédicaces, dégustations, jeux…

Des parrains exceptionnels

Jean-Paul Césari – chanteur de Nicky Larson d’une 20aine d’autres génériques du Club Dorothée, sera l’invité d’honneur de cette journée et proposera un concert qui reprendra les classiques de son répertoire.

Emiko Ôta – chanteuse et artiste japonaise, nous offrira 2 concerts accompagnée de ses groupes Zeppin pour de la musique traditionnel « Minyô », Kirisaki Nin pour une reprise de génériques d’animes en V.O. (unique en France).

Leelookris – championne d’Europe de Cosplay nous fera l’honneur de nous présenter l’uns de ses plus belle création, et de présider le jury Cosplay.

Le talentueux Mangaka nantais Laurent Gely, alias Lorenzo, nous présentera son univers imaginaire avec la pointe de son crayon.

Conditions d’inscription concours cosplay

Avoir un cosplay issu des univers du Jeu Vidéo, Manga, Anime, Tokusatsu et Drama, de la culture Japonaise.

Pré inscription & Conditions à moshimoshifestival@gmail.com

Photos de plein pied et portrait, du cosplay participant.

Avoir une bande son, ou vidéo, prévue pour une présentation sur scène, de 1minutes 30s.

Concours & Inscriptions gratuites. ​15 places disponibles !

Renseignements moshimoshifestival@gmail.com

Par ici l’info pour le Gaming Show et les séances de Cinéma Moshi Moshi >>> .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 19:00:00

Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens

moshimoshifestival@gmail.com

