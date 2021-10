MOSELLE DÉRACINÉE ‘LA GUERRE DES TIROIRS’ Petite-Rosselle, 30 octobre 2021, Petite-Rosselle.

MOSELLE DÉRACINÉE ‘LA GUERRE DES TIROIRS’ 2021-10-30 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-30 Rue du Lieutenant Joseph Nau Parc Explor Wendel, Salle du Lavoir

Petite-Rosselle Moselle Petite-Rosselle

Que cherche-t-on dans nos tiroirs sinon nos propres traces et souvenirs de vie.

Tout y est posé là par couches superposées faisant apparaître les strates du temps.

Il suffit d’un seul geste pour ouvrir la porte des souvenirs et faire revivre objets, lettres et photos.

L’heure de l’évacuation a sonné.

Préparé ou pas, sait-on seulement se préparer pour l’inconnu ?

Qu’est-ce qui est utile à la survie de chacun et qu’emporte-t-on lorsque nous devons partir lorsque notre destination, pas plus que notre retour nous est connu….

Spectacle chorégraphique, théâtral et musical.

