Le Molotov, le jeudi 31 mars à 20:30

Moscow Death Brigade est un phénomène techno/rap/punk originaire de Russie qui joue du “Circle Pit Hip-Hop”: un mélange unique et agressif de musique électronique, de punk hardcore et de rap, imprégné de graffiti et de culture de rue et parfumé d’un message social positif. [www.moscowdeathbrigade.com](http://www.moscowdeathbrigade.com) [https://youtu.be/nr8BJ6n7vEs](https://youtu.be/nr8BJ6n7vEs)

13€ en pré-vente

♫Techno Rap Punk Sociale♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

2022-03-31T20:30:00 2022-03-31T23:59:00

