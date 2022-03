Moscow Death Brigade en concert Clairac, 1 avril 2022, Clairac.

Moscow Death Brigade en concert Clairac

2022-04-01 – 2022-04-01

Clairac Lot-et-Garonne Clairac

10 10 EUR Moscow Death Brigade, c’est un mélange unique de musique électronique, de Punk Hardcore et de Rap, imprégné de Graffiti et de Street Culture, agrémenté d’un message social progressiste contre la guerre, le racisme et toute forme de discrimination.

+ Wombo Orchestra (fanfare afro punk / brass-band fusion).

+ Fred Shaker (dj set).

– Soirée organisée par Staccato et Debout sur le Lot avec le soutien de Val de Garonne Agglomération et de la Commune de Clairac.

– Ouverture des portes à 20h30.

– Buvette et petite restauration sur place.

