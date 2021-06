Moscou-Paris, l’exode russe en France il y a 100 ans Cinéma Le Balzac, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris.

Événement dans le cadre du Festival » Quand les Russes nous bouleversent / Когда Русские нас потрясают » – 7e édition du festival du film russe de Paris et Île-de-France qui aura lieu du 28 juin au 6 juillet prochain.

Après la révolution de 1917 et la guerre civile russe qui n’a pris fin qu’en 1922, de nombreux russes ont trouvé une nouvelle patrie en France. C’est cette histoire et les créations cinématographiques issues de cette rencontre culturelle franco-russe que nous voulons vous faire découvrir ! Évènement à ne pas manquer pour revivre le temps d’une soirée cette période si particulière de l’histoire du cinéma à travers une sélection de films exceptionnels dont un en ciné concert pour une immersion totale !

Par une soirée neigeuse et un vent de nord-est, le 16 février 1920, un groupe de Russes s’embarquent à Yalta sur un petit caboteur grec avec à son bord le producteur Ermolieff, les réalisateurs Protazanov et Volkoff, les acteurs Mosjoukine, Lissenko, Rimsky, les opérateurs Bourgassoff et Toporkoff…

Via Constantinople, ils débarquent à Marseille et à peine arrivés, en juin 1920, ils fondent à Montreuil, banlieue de Paris, une société de production dans un ancien studio Pathé. Ils ont pour seules richesses enthousiasme et savoir-faire car ce sont des professionnels ayant fait leurs preuves dès les années 1910 en Russie. C’est une ruche bourdonnante, le seul studio entièrement russe fonctionnant à l’étranger, une aventure unique.

À partir de 1922, cette société prend le nom d’Albatros. Elle est dirigée par Noé Bloch et surtout Alexandre Kamenka. Sous son impulsion, aux Russes s’ajoutent des Français comme René Clair, Jean Epstein, Marcel L’Herbier, Jacques Feyder, Charles Vanel… Le cinéma français de l’entre-deux-guerres ne se conçoit pas sans les productions Albatros qui alternent succès commerciaux et films plus exigeants, et sa star Ivan Mosjoukine, inoubliable Kean et Casanova. Abel Gance le voulait pour jouer Napoléon. Si l’affaire ne se fit pas, tous les autres Russes participèrent devant et derrière la caméra à l’épopée de Gance (y compris le gamin jouant Bonaparte enfant).

La maison ferma boutique en 1939 avec la montée des périls de la seconde guerre mondiale. Mais Kamenka remit l’ensemble de ses archives papier et films à Henri Langlois pour qui ce fut l’embryon de la Cinémathèque Française. La famille Kamenka avait tout perdu à la Révolution mais pas rancunier, Alexandre produisit la première co-production franco-soviétique : Normandie-Niémen (1960) comme pour sceller les liens entre la France et la Russie par-delà les aléas de l’histoire.

Une journée-événement imaginée et présentée par Macha Méril durant laquelle vous pourrez découvrir les trois films sélectionnés par le Festival, dont un en ciné-concert :

Les bas-fonds – На дне, de Jean Renoir (1936, 1h35)

Cinéma Le Balzac, mercredi 30 juin à 14h

Esclave de l’amour – Раба любви, de Nikita Mikhalkov (1975, 1h34)

Cinéma Le Balzac, mercredi 30 juin à 16h

La Brasier ardent – Пылающий костер, d’Ivan Mosjoukine et Alexandre Volkoff (1923, 1h45)

Cinéma Le Balzac, mercredi 30 juin à 19h30

Le film sera présenté par Franck Ferrand et accompagné en direct par deux musiciens : Pierre-Michel Sivadier (piano) et Jean-Yves Roucan (percussions).

