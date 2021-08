Moscato complètement Jojo Soustons, 27 août 2021, Soustons.

Moscato complètement Jojo 2021-08-27 – 2021-08-27 Arènes Allée des Arènes

Soustons Landes

Vincent Moscato emballe le moteur ! En irrésistible canaille, il partage avec vous ses désirs secrets et ses nouveaux succès : il est aussi danseur, biker, sauveteur et il fricote à la cour d’Angleterre. Vincent Moscato est un stimulant cardiaque, il réduit les tensions, facilite l’oxygénation, agit contre le stress, diminue l’agacement, améliore la circulation sanguine, muscle les abdos et lifte le visage. Vincent vous embrasse A tous !

+33 5 58 41 52 62

Moscato Prod

