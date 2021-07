Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse, Saint-Mihiel MOSAÏQUES ET AUTRES TRESORS AU JARDIN TERRE DE REVES Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

MOSAÏQUES ET AUTRES TRESORS AU JARDIN TERRE DE REVES Saint-Mihiel, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Saint-Mihiel. MOSAÏQUES ET AUTRES TRESORS AU JARDIN TERRE DE REVES 2021-07-11 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-22 18:00:00 18:00:00

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel Expo mosaïque avec démonstration, initiation mosaïque (payante) sur réservation, débarras d’atelier avec vente de matières et objets.

Le jardin ne se visite pas à cette occasion. valerie.herbeth@terre-de-reves.fr +33 3 29 90 26 99 http://www.terre-de-reves.fr/terre_de_reves/bienvenue.html Valérie Herbeth dernière mise à jour : 2021-07-05 par OT COEUR DE LORRAINE

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Mihiel Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Mihiel Adresse Ville Saint-Mihiel lieuville 48.89222#5.55166