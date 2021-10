Lille Casino Barrière de Lille Lille, Nord MOSAÏQUES Casino Barrière de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

“_Que nous soyons d’ici ou de contrées lointaines, nous sommes tous constitués d’un passé intime et culturel ainsi que d’espoirs à venir…_” Le nouveau ballet de la Compagnie Julien Lestel est une ode à la diversité et à la richesse kaléidoscopique des êtres. Une œuvre visionnaire, sensuelle et poétique, transcendée par ces prodigieux danseurs issus d’horizons différents.

à partir de 28€

Le nouveau ballet de la Compagnie Julien Lestel est une ode à la diversité et à la richesse kaléidoscopique des êtres. Une œuvre visionnaire, sensuelle et poétique. Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille Fives Nord

