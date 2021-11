Mosaique x Electronic playground La Dame du Mont, 20 novembre 2021, Marseille.

La Dame du Mont, le samedi 20 novembre à 19:30

Le collectif marseillais Mosaique invite Electronic playground du Collectif Dédale de Lyon à la Dame du Mont pour un before explosif ! Electronic Playground : Collectif de musique créé pour vous faire voyager dans des rythmes groovy et underground. Dédale est le sub des conscients Dédale est l’entre des croisements Dédale, je suis un collectif Mosaïque (n.f.) : Assemblage de compositeurs formant un live puissant, mêlant sous-genres de musiques house et techno Let’s rave the playground & be naughty kid on the dancefloor !

Entrée libre

♫♫♫

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille



2021-11-20T19:30:00 2021-11-20T01:30:00