Bordeaux Les Vivres de l'Art Bordeaux, Gironde Mosaïque Les Vivres de l’Art Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Mosaïque Les Vivres de l’Art, 5 septembre 2021, Bordeaux. Mosaïque

Les Vivres de l’Art, le dimanche 5 septembre à 14:00

**Dans le parc des Vivres de l’Art** N’avez-vous jamais songé à suspendre le temps ? Se délecter d’un espace-temps qui judicieusement serait en pause ? La pièce raconte une perception en constante évolution de l’humain face à une surcharge de travail toujours plus importante, qui crée une perte de repère et nous éloigne de nous-même. Que reste-il de notre enfant intérieur ? Qu’est ce qui pourrait nous aider à ralentir le rythme, sinon l’amour ? Direction artistique et chorégraphie : Delphine Olmos Assistante chorégraphique : Tatjana Schuster Interprètes : Virginie Bizot, Carole Rosé, Chloé Dervillé Emmanuel Pierre-Joseph, Hervé Maviel, Delphine Olmos ★ NORMES SANITAIRES ★ Le respect des gestes barrières est demandé à tous. Pensez à mettre vos masques lors de vos déplacements. De nombreuses tables et chaises seront à votre disposition sur le site. Du gel hydroalcoolique sera en libre accès.

12 €

Spectacle de danse contemporaine de la Cie Métamorph’oses Les Vivres de l’Art 4 rue Achard, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T14:00:00 2021-09-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Les Vivres de l'Art Adresse 4 rue Achard, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Les Vivres de l'Art Bordeaux