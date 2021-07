Châtellerault Lac de Châtellerault Châtellerault, Vienne Mosaïque Lac de Châtellerault Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Mosaïque Lac de Châtellerault, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Châtellerault. Mosaïque

du jeudi 15 juillet au mardi 17 août à Lac de Châtellerault

Créneau de 2h

Gratuit, sur réservation

Viens t’initier à la technique de la mosaïque pour décorer un dessous de plat Lac de Châtellerault Rue Agnès Sorel 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T12:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T12:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T12:00:00;2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T12:00:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T12:00:00;2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T12:00:00

