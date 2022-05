Mosaïque et céramique ont “Rendez-vous au jardin” Jardin de la Ferme Wessière Oye-Plage Catégories d’évènement: Oye-Plage

Pas-de-Calais

Mosaïque et céramique ont “Rendez-vous au jardin” Jardin de la Ferme Wessière, 3 juin 2022, Oye-Plage. Mosaïque et céramique ont “Rendez-vous au jardin”

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin de la Ferme Wessière

La Mosaïque et la Céramique sont nos invitées d’honneur cette année. Camille Fourmaintraux, céramiste de renom établie au Moulin Wibert à Wimmereux dans le Pas-de-Calais, digne héritière d’une longue lignée de faïenciers à Desvres, viendra mêler ses oeuvres récentes à celles du mosaïste, tout aussi talentueux Jean-Marc Escherich, bien connu par la Biennale de la Mosaïque qu’il organise à Hazebrouck dans le Nord. Il sera accompagné par les adhérents de l’Atelier Mosaïque qu’il anime au CSE d’Hazebrouck. Des ateliers, permettant de s’initier très facilement à la mosaïque seront proposés par les artistes les samedi et dimanche après-midi sur inscription. Un beau et bon moment en perspective ….

Entrée libre (3 € mini.) – participation facultative aux ateliers de 2H : 5 €-

Notre jardin propose aux visiteurs un parcours artistique. Outre les sculptures qui y sont exposées habituellement, une invitée spéciale cette année : la mosaïque ! Jardin de la Ferme Wessière 230 rue d’Alger 62215 Oye Plage Oye-Plage Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Oye-Plage, Pas-de-Calais Autres Lieu Jardin de la Ferme Wessière Adresse 230 rue d'Alger 62215 Oye Plage Ville Oye-Plage lieuville Jardin de la Ferme Wessière Oye-Plage Departement Pas-de-Calais

Jardin de la Ferme Wessière Oye-Plage Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oye-plage/

Mosaïque et céramique ont “Rendez-vous au jardin” Jardin de la Ferme Wessière 2022-06-03 was last modified: by Mosaïque et céramique ont “Rendez-vous au jardin” Jardin de la Ferme Wessière Jardin de la Ferme Wessière 3 juin 2022 Jardin de la Ferme Wessière Oye-Plage Oye-Plage

Oye-Plage Pas-de-Calais