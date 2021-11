Mosaïque des voix lusophones Théâtre du Châtelet, 13 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 13 février 2022

de 15h à 19h

payant

Les lusophonies à Paris

Est-ce un destin, cette amitié si forte entre la France et le Portugal ? Une épopée peut-être, digne des plus folles aventures dont les liens et les influences ont enchanté tous les domaines. Une histoire d’amour géographique, de corps et de sons, de mains tendues et de ponts qui relient. Ce voyage commun, nous voulons le continuer à Paris et à Lisbonne pour de grands moments de fête en musique, spectacles, gastronomie et ateliers pour petits et grands.

La scène musicale lusophone est l’une des plus riches et vastes du monde: samba et bossa nova brésilienne, morna du Cap-Vert, fado et chants traditionnels portugais, gumbe de Guinée-Bissau… C’est à l’image de cette scène plurielle, axée sur la jeunesse, la parité, la diversité et l’étendue que nous vous convions à continuer cette belle amitié en musique. Qu’ils soient influencés par Caetano Veloso, Cesária Évora, Zeca Afonso ou encore José Mário Branco, tous les artistes réunis sur scène ont un lien indéfectible avec le Portugal, ses saveurs, ses terres et ses océans. De l’instrument traditionnel au chant des plaines ibériques en passant par les rythmes du continent africain, nous voulons partager un moment d’amitié et de solidarité. Ensuite, rendez-vous au Portugal pour un concert-miroir avec des musiciens francophones.

Concerts -> Musiques du Monde

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (105m) 4 : Cité (277m)



Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

Concerts -> Musiques du Monde Étudiants;Musique;En famille;Enfants

Date complète :

2022-02-13T15:00:00+01:00_2022-02-13T19:00:00+01:00

tdv