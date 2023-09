Arkéo Game Mosaïque de Grand Grand Catégories d’Évènement: Grand

Vosges Arkéo Game Mosaïque de Grand Grand, 7 octobre 2023, Grand. Arkéo Game 7 et 14 octobre Mosaïque de Grand Gratuit sur réservation En équipe, venez nous aider à sauver le village avant que le temps ne soit écoulé. Sinon, attendez-vous au pire… Mosaïque de Grand 4 rue de la mosaïque 88350 Grand Grand 88350 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0329067737 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T18:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:15:00+02:00

2023-10-14T18:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:15:00+02:00 escape game jeu CD88 Détails Catégories d’Évènement: Grand, Vosges Autres Lieu Mosaïque de Grand Adresse 4 rue de la mosaïque 88350 Grand Ville Grand Departement Vosges Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Mosaïque de Grand Grand latitude longitude 48.383878;5.485831

Mosaïque de Grand Grand Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grand/