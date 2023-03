Fête de clôture : bleu azur, bleu Majorelle MOSAÏC, le jardin des cultures, 22 octobre 2023, Houplin-Ancoisne.

Fête de clôture : bleu azur, bleu Majorelle Dimanche 22 octobre, 14h30 MOSAÏC, le jardin des cultures Spectacles et ateliers compris dans le tarif d’entrée : 6 € / réduit 4 € / tribu 17 € / gratuit pour les moins de 4 ans / gratuit pour les visiteurs munis d’un vêtement ou d’un accessoire bleu.

Direction la rive sud de la Méditerranée au son des percussions gnawa marocaines ! Pour une immersion complète, tout Mosaïc se pare de bleu et un doux parfum de miel et de fleur d’oranger flotte dans l’air. Au programme : fanfare, art de rue et ateliers culinaires et artistiques.

Ouverture du parc de 10h à 19h (dernier accès à 18h)

Début des festivités à 14h30

Remork & Karkaba – Remork & Karkaba – Attacafa : 14h30 / 15h30 / 16h30, tout public, durée 30 min, fanfare

Ces musiciens enthousiastes savent mieux que quiconque comment organiser une fête (de rue) en un rien de temps ! Ils entraînent sans problème les plus jeunes et les plus vieux, venant d’ici et d’ailleurs, avec leurs solides riffs de fanfare accompagnés de percussions et de danses gnawa.

Sabbat – Bohemian Karavan : 15h – 17h, tout public, durée 30 min, art de rue

Créatures des eaux ? ondines ? fées ? Levez les yeux et entendez leur douce mélodie. Laissez-vous charmer par cette déambulation onirique et bleutée où danse rituelle et musique envoûtante ensorcelleront vos cœurs et vos esprits.

Créa à l’eau ! – Les Ecoute Lire : 15h / 18h, tout public, en continu, atelier

Réalisation de papiers marbrés, encre et eau soufflée ou aquarelle. Qu’importe la technique choisie, elle sera forcément aquatique !

ET SPASH ! La Fresque de l’Eau – Les So’Fizz : 15h – 18h, tout public, en continu, atelier

Avant de partir, laissez votre empreinte sur la fresque collective grâce à votre pistolet à eau rempli de peinture…Bleue évidemment !

Miel & pistaches – F.A.M.E – Attacafa : 15h -17h, à partir de 5 ans, en continu, atelier

Pistaches, amandes, dattes ou fleurs d’oranger… Révélez vos talents en pâtisserie le temps d’un atelier sous les conseils avisés et bienveillants des membres de FAME. Confection de douceurs à savourer dans l’après-midi et recettes à emporter pour les faire chez soi et se régaler encore longtemps !

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles et animations.

MOSAÏC, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne – Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic »}, {« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T14:30:00+02:00 – 2023-10-22T19:00:00+02:00

