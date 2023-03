La tête dans les étoiles MOSAÏC, le jardin des cultures, 22 septembre 2023, Houplin-Ancoisne.

La tête dans les étoiles Vendredi 22 septembre, 20h00 MOSAÏC, le jardin des cultures Tarifs : 6 € / réduit 4 € / tribu 17 € / Gratuit pour les abonnés

Avec le Club Astronomique de la Région Lilloise, partez, le temps d’une soirée, à la découverte du ciel étoilé de Mosaïc au télescope, à la jumelle et à l’œil nu. En cas de pluie ou de ciel couvert, l’observation des astres n’est pas garantie, le CARL animera alors une conférence

Ouverture du parc de 10h à 19h

L’eau, les planètes et leurs lunes – Le Club Astronomique de la Région Lilloise : 20h, à partir de 9 ans, durée 3h, astronomie, 60 places : inscription sur la billetterie en ligne

L’eau est nécessaire à la vie, au moins telle que nous la connaissons sur la planète Terre, la planète bleue ! Qu’en est-il sur d’autres planètes de notre Système solaire ? Et si notre planète possède un satellite, la Lune, qu’en est-il des multitudes de lunes des planètes géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne ? Certaines de ces lunes contiennent des océans, alors peuvent-elle abriter du vivant, ne serait-ce qu’un virus, qu’une bactérie ?

Quelles somptueuses découvertes restent-il à faire!

Les animateurs du CARL vous raconteront tout cela en observant les planètes, certaines lunes et objets célestes.

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité de l’animation.

MOSAÏC, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne – Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic »}, {« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T20:00:00+02:00 – 2023-09-22T23:00:00+02:00

nocturne astronomie

© P. Gressier