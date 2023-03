Journées Européennes du Patrimoine MOSAÏC, le jardin des cultures Houplin-Ancoisne Catégories d’Évènement: Houplin-Ancoisne

Journées Européennes du Patrimoine MOSAÏC, le jardin des cultures, 16 septembre 2023, Houplin-Ancoisne. Journées Européennes du Patrimoine 16 et 17 septembre MOSAÏC, le jardin des cultures Entrée au parc : gratuit pour tous Ouverture de Mosaïc : le samedi de 10h à 18h (dernier accès à 17h). Le dimanche de 10h à 19h (dernier accès à 18h).

Animations à partir de 11h Mosaïc se raconte ! – L’équipe Mosaïc : 11h / 16h, tout public, durée 1h15, visite guidée, 25 places: inscription sur la billetterie en ligne ou sur place Savez-vous ce qu’il y avait avant Mosaïc ? En compagnie d’un guide, partez à la découverte de l’histoire du site de la préhistoire jusqu’à la conception du jardin en 2004. Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité de l’animation. MOSAÏC, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne – Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

