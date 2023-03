Ludimômes 1ère édition : créatures et esprits de l’eau MOSAÏC, le jardin des cultures Houplin-Ancoisne Catégories d’Évènement: Houplin-Ancoisne

Nord

Ludimômes 1ère édition : créatures et esprits de l’eau MOSAÏC, le jardin des cultures, 27 août 2023, Houplin-Ancoisne. Ludimômes 1ère édition : créatures et esprits de l’eau Dimanche 27 août, 10h00 MOSAÏC, le jardin des cultures Spectacles et animations compris dans le tarif d’entrée : 6 € / réduit 4 € / tribu 17 € / gratuit pour les moins de 12 ans Nouveauté 2023 – La Fête de Mômes devient Ludimômes : un festival de jeux de société pour les familles ! Une chouette occasion de découvrir les dernières nouveautés des éditeurs. Petit plus : des spectacles tout au long de la journée. Ouverture du festival de 10h à 19h (dernier accès à 18h) La légende de Sedna – La Compagnie Lophelia : 11h, à partir de 5 ans, durée 30 min, conte, 100 places: inscription sur place La déesse des océans, Sedna, a le pouvoir de faire naître de son corps tous les animaux marins. Le chaman d’un village Inuit va partir à sa rencontre pour tenter de guérir les maux dont elle souffre, afin qu’elle puisse de nouveau continuer à subvenir aux besoins des hommes et à l’équilibre des océans. Plongez au cœur des traditions Inuits, dans l’univers inexploré des abysses, à la rencontre des créatures aquatiques, puissantes et mystérieuses. La légende de Sedna – La Compagnie Lophelia : 14h / 15h30 / 17h, à partir de 5 ans, durée 30 min, art de rue Inspiré de la légende de Sedna, un surprenant cortège marin déambule parmi nous. Qui sont ces créatures ? Quels messages sont-elles venues nous livrer des profondeurs de l’océan ? Bingo Baraka ! – La Générale des Mômes : 14h30 / 16h / 17h30, à partir de 2 ans, durée 20 min, art de rue Un spectacle délirant avec des acteurs qui font aussi de la musique, des marionnettes recyclées et tout un tas de bazar !

Bingo Baraka ! c’est des histoires de pirates amoureux, de voyage chaotique sur la Lune, de train qui traverse la Sibérie…

Bingo Baraka ! c'est de l'aventure, de l'inconnu et bien plus encore ! Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l'équipe pour plus de précisions au sujet de l'accessibilité des spectacles et animations. MOSAÏC, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne – Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T19:00:00+02:00

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T19:00:00+02:00 fête enfants @MEL

