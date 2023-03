Neptunalia Mosaïc, le jardin des cultures, 16 juillet 2023, Houplin-Ancoisne.

Neptunalia Dimanche 16 juillet, 11h00 Mosaïc, le jardin des cultures Spectacles compris dans le tarif d’entrée : 6 € / réduit 4 € / tribu 17 € / gratuit pour les moins de 4 ans.

Mosaïc en Musique

En matinée, laissez-vous bercer par le clapotis de l’eau et les mélodies de la nature. L’expérience musicale se poursuit l’après-midi mêlant la douceur du thérémine et l’énergie du beatbox !

Ouverture de Mosaïc de 10 h à 19h (dernier accès à 18h)

Eau fil de soi – percussions mélodiques et sons de la nature – Pulse et Son : 11h / 15h, à partir de 3 ans, durée 40 min, concert, 60 places: inscription pour la séance de 11h sur la billetterie en ligne ou sur place

Percussions d’eau, de bois, de terre et de pierre…Dans EAU FIL DE SOI les percussions mélodiques entrent en résonance avec les sons de la nature : le bruissement des feuilles, le clapotis de l’eau, le chant des oiseaux… Et lorsque les éléments rencontrent la musique du marimba, du potophone et des tambours d’eau, le temps peu à peu s’estompe. Un moment de sérénité et de (dé)connexion garanti !

Theremin – Beatbox – Looper – La Compagnie L’électron libre : 16h30, tout public, durée 40 min, concert

Charlotte Dubois est théréministe (premier instrument électronique de l’histoire) et Black Adopo pratique l’art du human beatbox. Dans cette formule atypique, Charlotte Dubois et Black Adopo entremêlent leurs différentes pratiques musicales en ayant pour trait d’union le looper. Leurs compositions et improvisations s’harmonisent au fil des boucles. Ce duo classico-Hiphop, trouve le juste équilibre pour allier la douceur fragile du thérémine avec l’énergie rythmique du beatbox.

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles.

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T11:00:00+02:00 – 2023-07-16T19:00:00+02:00

concert spectacle

©Claire Huteau