L’Eau dans tous ses états ! Mosaïc, le jardin des cultures, 2 juillet 2023, Houplin-Ancoisne.

L’Eau dans tous ses états ! Dimanche 2 juillet, 11h00 Mosaïc, le jardin des cultures Spectacles compris dans le tarif d’entrée : 6 € / réduit 4 € / tribu 17 € / gratuit pour les moins de 4 ans.

Mosaïc en Musique

Liquide, gazeuse, solide : l’eau et son chant offre à nos oreilles mille et une variation ! Au programme : spectacle de marionnettes et concert autour du violoncelle.

Ouverture de Mosaïc de 10h à 19h

Enfant des Eaux – La Compagnie L’Artissâme : 11h, à partir de 4 ans, durée 45 min, marionnettes, 100 places : inscription sur la billetterie en ligne ou sur place

Si l’eau pouvait nous parler, que pourrait-elle bien nous dire ? Nous serait-elle reconnaissante, nous remercierait-elle ? Et quels souvenirs garderait-elle de nous ? Embarquez aux côtés d’une goutte, le temps de son voyage depuis les profondeurs de la terre.

Laissez-vous guider par la valse d’un poisson danseur, et plongez votre regard dans celui des marionnettes, vous y apercevrez peut-être leurs états d’âme, et toute l’étendue de leur mémoire…

Cette aventure vient d’une envie de célébrer, d’honorer l’eau, cet élément si précieux. Elle est partout, en nous, autour de nous, elle est la vie, elle est insaisissable et pourtant si fragile, si sensible.

Musiques pour violoncelles seuls – Timothée Couteau – In Illo Tempore : 15h / 17h, tout public, durée 50 min, concert

Loin de la musique classique, l’instrument présenté sur scène est modernisé, augmenté avec les techniques actuelles : pédalier de basse, violoncelle percussion, pédale de boucle, sampler… Les boucles sont même rejouées par un deuxième instrument, vibrant comme un partenaire acoustique.

Ainsi, Timothée est entouré sur scène de plusieurs violoncelles, véritable décor sonore, pour voir et entendre un instrument vieux de quelques centaines d’années sous un jour nouveau.

Avec sa musique narrative, Timothée raconte le cycle de l’eau et ses différents états en fonction de la température ou encore des saisons : un ruisseau qui devient fleuve, se jette dans la mer, s’évapore et enneige le Pôle Nord.

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles.

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T11:00:00+02:00 – 2023-07-02T19:00:00+02:00

