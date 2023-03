The Aquatic Museum Mosaïc, le jardin des cultures, 18 juin 2023, Houplin-Ancoisne.

The Aquatic Museum Dimanche 18 juin, 17h00 Mosaïc, le jardin des cultures Concert compris dans le tarif d’entrée : 6 € / réduit 4 € / tribu 17 € / gratuit pour les moins de 4 ans.

**Mosaïc en Musique

Plongez dans les secrets des mondes aquatiques inexplorés avec The Aquatic Museum, un collectif de musique qui associe habilement la palette de couleurs de l’harmonie du jazz, l’élégance d’un ensemble de chambre et l’énergie d’un groupe de pop ! Un partenariat Jazz en Nord.**

Ouverture de Mosaïc 10h à 19h (dernier accès à 18h)**

The Aquatic Museum – The Aquatic Museum – Jazz en Nord : 17h, tout public, durée 1h15, concert

Le groupe The Aquatic Museum est un collectif de musique de chambre-pop fondé en 2021 par la chanteuse-compositrice et multi-instrumentiste anglo-luxembourgeoise Claire Parsons, l’altiste américaine Nicole Miller, et le bassiste luxembourgeois Laurent Peckels.

Le collectif s’est fixé pour objectif de réunir des artistes de différents horizons qui s’aventurent au-delà des méthodes conventionnelles de création, de publication et de représentation musicale. Les compositions s’inspirent de Sufjan Stevens, d’Emiliana Torrini et d’Agnes Obel et invitent les auditeurs à se plonger dans les secrets des mondes aquatiques inexplorés. Les cordes, les cors, les instruments électroniques, les choeurs, les partitions de piano enjouées et les riffs de guitare captivants créent un son qui évoque la grandeur des chambres de la mer.

L’Aquatic Museum associe habilement la palette de couleurs de l’harmonie du jazz, l’élégance d’un ensemble de chambre et l’énergie d’un groupe de pop.

❖ Claire Parsons – voix / claviers

❖ Jérôme Klein – batterie / piano

❖ Eran Har Even – guitares

❖ Laurent Peckels – basse électrique

❖ Maia Frankowski – violon

❖ Nicole Miller – alto

❖ Annemie Osborne – violoncelle

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité du concert.

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T17:00:00+02:00 – 2023-06-18T18:15:00+02:00

