Rendez-vous aux jardins Mosaïc, le jardin des cultures, 4 juin 2023, Houplin-Ancoisne.

Rendez-vous aux jardins Dimanche 4 juin, 11h00 Mosaïc, le jardin des cultures Gratuit pour les troqueurs / 6 € / réduit 4 € / tribu 17 € / gratuit pour les moins de 4 ans

« Les musiques du jardin » sont à l’honneur pour la 20ème édition des Rendez-vous aux jardins.

En matinée, les tout-petits découvrent deux amis facétieux se jouant des mots et des sons. La musique continue de résonner l’après-midi avec une série de concerts olfactifs et un troc de plantes.

Ouverture de Mosaïc de 10h à 19h (dernier accès à 18h)

Motsmusique – Ensemble Fa7 : 11h / 17h, à partir de 18 mois, durée 25 min, concert, 45 places : inscription sur la billetterie en ligne ou sur place

Ils sont deux amis facétieux qui accueillent les enfants avec leurs jeux de mots et de sons, avec la clarinette et toutes sortes de petits instruments et objets sonores. Autour du thème de la nature, les tout-petits plongent dans un univers de mots proches d’eux, portés par des musiques riches et variées qui leur répondent : valse populaire, air d’opéra, chanson de la renaissance, improvisations…

Grâce aux poèmes choisis parmi ceux de nos plus célèbres poètes (Verlaine, Baudelaire, Queneau, Jarry…) le spectacle fait rencontrer le monde de la poésie aux tout-petits, le plaisir du jeu avec les mots, le bonheur de jouer avec la langue et son lien intime avec la musique. Comment ne pas les toucher, les faire vibrer à leur tour, eux qui écoutent la musique des mots tout au long de la journée avant d’en voler le sens ? Jouons donc avec eux !

Troc de plantes – Les jardiniers de Mosaïc : 14h – 18h, tout public, en continu, jardinage

Navette pour les plantes entre le parking et le lieu du troc.

Loin d’être un marché aux pucerons, le Troc de plantes est l’occasion de varier les plaisirs ! Le temps d’une après-midi, venez échanger graines, plantes et récoltes personnelles. C’est aussi l’occasion de faire le plein de bonnes idées, de conseils, et pourquoi pas de troquer quelques végétaux « made in Mosaïc » avec les jardiniers de Mosaïc. Chineurs à la main verte initiés ou débutants, vous êtes tous les bienvenus !

Concert olfactif – Chromatic Vocal Group: 15h / 16h / 17h, tout public, durée 20 min, concert

Autour d’un parfum et d’un programme musical évoquant la nature et les cultures du monde, posez un regard nouveau sur les odeurs, les couleurs, les formes et l’architecture des jardins de Mosaïc.

Mosaïc en Musique

Amateurs de musique et oreilles affutées, profitez de notre programme musical de l’été !

Samedi 3 juin, à 22 h : « TREE PARTY » (Arkam) – concert et live audiovisuel

Dimanche 4 juin, à partir de 11 h : « Motsmusique » (Ensemble FA7) – poésie et musique + Chromatic Vocal Group – concert olfactif

Dimanche 18 juin, à 17 h : The Aquatic Museum, un partenariat Jazz en Nord – musique de chambre, pop, jazz

Dimanche 2 juillet, à 15 h et 17 h: Timothée Couteau – violoncelle

Dimanche 16 juillet, à partir de 11 h : « Eau fil de soi » (Pulse et Son) – percussions mélodiques et sons de la nature + Compagnie l’électron libre – performance Theremin/Beatbox/Looper

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles et animations.

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

