Rendez-vous aux jardins Samedi 3 juin, 15h00 Mosaïc, le jardin des cultures Spectacles et animations compris dans le tarif d’entrée : 6 € / réduit 4 € / tribu 17 € / gratuit pour les moins de 4 ans

« Les musiques du jardin » sont à l’honneur pour la 20e édition des Rendez-vous aux jardins. Au programme : cirque, live audiovisuel en nocturne, concerts, chantiers participatifs et troc de plantes avec les jardiniers de Mosaïc.

Ouverture de Mosaïc de 10h à 23h30, dernier accès fermeture du restaurant La Serre à 22h

Chantiers participatifs – Les jardiniers de Mosaïc : 15h / 17h, tout public, durée 1h, jardinage, 15 places : inscription sur la billetterie en ligne ou sur place

Pour une immersion complète, venez avec vos gants et une tenue adaptée pour jardiner.

Rendez-vous à la mi-mai pour découvrir le programme détaillé des chantiers.

Memento – La compagnie Mesdemoiselles : 16h, à partir de 5 ans, durée 50 min, cirque

Racines? Tubercules? Fleurs? Mais qui sont ces trois femmes qui creusent, enterrent, déterrent ? Bien décidées à remuer et brasser leurs paroles, leurs voix, leurs désirs, leurs petites inquiétudes et leurs grands bonheurs, elles nous embarquent dans une aventure poétique, généreuse, atypique. On est médusé et l’on rit devant ces femmes qui affirment, droites dans leurs bottes, à coups d’acrobaties, de gestes chorégraphiques et de chants, que la vie n’a pas dit son dernier mot. Une scène circulaire, un portique qui trône en son centre et un amoncellement de terre, voici le décor planté pour dérouler une succession de tableaux vivants pigmentes de questions cruciales, solubles et insolubles. En tordant le cou au cycle implacable de la vie, trop rond, si souvent ronronnant, ces trentenaires ouvrent de nouvelles perspectives sur un jardin de rêve.

TREE PARTY – Arkam : 22h, tout public, durée 1h30, concert

Arkam vous invite à découvrir un live audiovisuel créé à partir d’enregistrements sonores et visuels récoltés dans le jardin Mosaïc tout au long du printemps. Assistez au spectacle réjouissant de l’éveil de la nature et osez lâcher prise devant la beauté de l’éphémère ! D’autres surprises sont également au rendez-vous en amont du live.

Mosaïc en Musique

Amateurs de musique et oreilles affutées, profitez de notre programme musical de l’été !

Samedi 3 juin, à 22 h : « TREE PARTY » (Arkam) – concert et live audiovisuel

Dimanche 4 juin, à partir de 11 h : « Motsmusique » (Ensemble FA7) – poésie et musique + Chromatic Vocal Group – concert olfactif

Dimanche 18 juin, à 17 h : The Aquatic Museum, un partenariat Jazz en Nord – musique de chambre, pop, jazz

Dimanche 2 juillet, à 15 h et 17 h: Timothée Couteau – violoncelle

Dimanche 16 juillet, à partir de 11 h : « Eau fil de soi » (Pulse et Son) – percussions mélodiques et sons de la nature + Compagnie l’électron libre – performance Theremin/Beatbox/Looper

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles et animations.

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T23:30:00+02:00

© Arkam