Le marathon de la ludothèque Mosaïc, le jardin des cultures, 6 mai 2023, Houplin-Ancoisne.

Le marathon de la ludothèque 6 – 8 mai Mosaïc, le jardin des cultures Accès à la ludothèque compris dans le tarif d’entrée : 6€ / réduit 4€ / tribu 17€ / gratuit pour les moins de 4 ans

Profitez du week-end prolongé pour jouer en famille ou entre amis et découvrir les jeux de société de Mosaïc. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Ouverture du parc :

Le samedi 6 mai de 10 h à 18 h (dernier accès 17 h)

Le dimanche 7 et le lundi 8 mai de 10 h à 19 h (dernier accès 18 h)

Animations :

Le samedi de 14h à 17h

Le dimanche et le lundi de 14h à 18h

La ludothèque de Mosaïc : en continu, à partir de 3 ans

Mosaïc se découvre aussi à travers ses jeux de sociétés !

Jardin de Pierre Auvente : hop-hop lapin, Bruxelles…

Jardin des Figuiers : Marrakech, Camel Up, Souk…

L’Ile Africa Mama : Kenya, Waka waka…

La Quinta des Délices : Sauve Moutons, Battle Sheep, Azul…

Les Terrasses de la Méditerranée : Augustus, Avé, 7 Wonder duel…

Jardin Tissé : Patchwork…

Loukoum Jardin : A dos d’âne, fais pas l’âne, Santorini, Istanbul…

Jardin du Dragon : Hanabi, Haru Ichiban, Tokaido, Takenoko, Matcha…

Rain Garden : Memory tea time, Sherlock, Inis, Schotten Totten…

Des jeux « Nature » : Gare à la toile !, Upstream, Crossing, Photosynthesis, Pollen, Serpentina, Migrato, Lili frog, Myrmes…

Des jeux « Arts et culture » : la très jolie collection de jeux autour des contes de Purple Brain, Fourberie, Final Touch…

Et bien sûr des incontournables : des jeux en bois, des jeux géants, des jeux d’extérieur, Dixit, Jungle Speed, Dobble ou encore Time’s up Family.

A vous de jouer !

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des animations.

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:00:00+02:00

2023-05-08T14:00:00+02:00 – 2023-05-08T19:00:00+02:00

jeux famille

© MEL