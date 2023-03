Fête d’ouverture : au fil de l’eau Mosaïc, le jardin des cultures, 15 avril 2023, Houplin-Ancoisne.

Ondulante ou jaillissante, l’eau est partout à Mosaïc. Qu’a-t-elle à nous dire, elle qui parcourt le monde depuis son origine ? Danse, art de rue, ateliers vous amènent à la suivre au fil des jardins.

La Rencontre – La Compagnie Insolit’a Danse : 14h30 / 15h30 / 16h30, tout public, durée 20 min, danse

Osez la rencontre avec les danseurs et les danseuses de la Compagnie Insolit’a Danse au cœur des jardins de Mosaïc. Une série de performances qui questionne notre relation à l’autre, à soi et à la nature.

Le Porteur d’eau – Théâtre de l’Alambra : 14h30 / 16h30, à partir de 6 ans, durée 50 min, art de rue

Biographe officiel de l’eau, le porteur d’eau a enregistré toute la mémoire, toute l’histoire de chaque molécule d’H2O. Il transporte dans son hydrothèque de petites bouteilles d’eau avec des gouttes dont le parcours est exemplaire. Certaines d’entre elles remontent à 1 000, 100 000, voire 5 millions d’années, lorsqu’elles formaient un glacier, se trouvaient à l’intérieur d’une comète ou dans la larme d’un dinosaure…Découvrez leur histoire insolite et repartez avec un authentique certificat de voyage. Qu’adviendra-t-il de chacune de ces gouttes ? Libre à vous de décider !

» ALLÔ ? » – La Compagnie Progéniture : 14h – 17h, tout public, en continu, art de rue

Des téléphones filaires de toutes générations trônent, s’entremêlent et s’affublent généreusement de leur plus bel « appareillage »… Un parcours habité de sonorités connues de tous. Découvertes pour certains, souvenirs pour d’autres, « ALLÔ ? » est avant tout une œuvre fantaisiste, ludique et décalée. Décrochez les combinés, pour écouter, entendre, parler et peut-être même communiquer. Ouvrez grand vos oreilles car « Allô ? » vous parle… au téléphone !

Gouttes d’eau – Florie Andrèges : 14h – 17h, tout public, en continu, atelier

Dans le ciel, des gouttes d’eau légères s’accrochent aux branches. Elles ondoient, dansent et voltigent comme la rosée du matin ou la pluie brumeuse. Initiez-vous à l’art de la vannerie et participez à une grande œuvre collective aquatique et aérienne !

Naturobscura – Le collectif Daily Life : 14h30 – 17h30, tout public, en continu, rencontre

(Re)découvrez La Naturobscura en compagnie de Carl Cordonnier, photographe, Vincent Vallois, plasticien et Clara Leverd, architecte. Cette œuvre participative, à l’allure d’un appareil photo géant, interroge le regard que nous portons sur la nature, sur autrui et sur nous-même. Vous êtes invités à incarner un photographe et son modèle puis à observer la série de portraits gardés dans la mémoire de l’appareil : des visages de jeunes hommes et de femmes ayant trouvé une nouvelle terre d’accueil en Europe.

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}]

©Laurent Fernandez