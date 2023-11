CONCERT : BIRD BOX + HORZINES STARA Mosaic la salle Lisieux, 8 décembre 2023, Lisieux.

CONCERT : BIRD BOX + HORZINES STARA Vendredi 8 décembre, 20h30 Mosaic la salle 7€ plein tarif – 4€ tarif réduit

Pour le dernier concert de l’année le 8 décembre, retrouvez deux groupes sur notre scène : Bird Box et Horzines Stara.

Bird Box, avec trois voix, deux guitares et des percussions, créées une folk, imprégnée de soul. Le groupe présente des compositions collectives raffinées et accrocheuses dans un style quasi acoustique, résultant d’un univers métissé et d’une plume ciselée.

Horzines Stara, ce groupe caennais développe une musique protéiforme, à la fois traditionnelle et progressive. Lauréates du GO 2021, elles poursuivent leur route.

• Vendredi 8 décembre • 20h30 • 7€ plein tarif – 4€ tarif réduit •

Mosaic la salle 13 boulevard pasteur Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/mosaiclasalle »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T23:00:00+01:00

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T23:00:00+01:00

Lisieux Normandie

Ville de Lisieux