CONCERT : Paul Benjaman Band + Carol's Cousin

Lisieux CONCERT : Paul Benjaman Band + Carol’s Cousin Mosaic la salle Lisieux, 7 octobre 2023, Lisieux. CONCERT : Paul Benjaman Band + Carol’s Cousin Samedi 7 octobre, 20h30 Mosaic la salle 7€ plein tarif – 4€ tarif réduit Envi d’une soirée blues ? C’est ici, à Mosaïc que ça se passe ! Nous vous proposons deux artistes : Paul Benjaman Band qui saura vous séduire avec son groove et son style à la guitare. Avec un passé de chef d’orchestre et sideman, Paul Benjaman peut ne pas vous être inconnu ! En première partie, vous retrouverez Carol’s Cousin, deux hommes passionnés aux textes bien écrits. ⬛ Ouvertures des portes 20h – Début du concert 20h30

⬛ Buvette et petite restauration sur place tenue par Association Lisieux bouge Mosaic la salle 13 boulevard pasteur Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/mosaiclasalle »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

