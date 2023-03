Bal avec orchestre Mosaic la salle Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Bal avec orchestre Mosaic la salle, 19 mars 2023, Lisieux. Bal avec orchestre Dimanche 19 mars, 14h00 Mosaic la salle 7€ plein tarif – 4€ tarif réduit N’oubliez pas le rendez-vous dansant ce dimanche 19 mars à la salle Mosaic ! Notre orchestre Belle Époque vous accompagnera en musique durant cette après-midi dansante. ? INFOS PRATIQUES :

• Ouverture des portes 14h – Début du bal 14h30

• 7€ plein tarif – 4€ tarif réduit

• Buvette sur place avec Association Lisieux bouge Mosaic la salle 13 boulevard pasteur Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0231323322 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T14:00:00+01:00 – 2023-03-19T17:00:00+01:00

