Bal avec orchestre Dimanche 30 octobre, 14h00 Mosaic la salle

6.50€ (plein tarif) / 3.50€ (tarif réduit)

Venez vous déhancher sur le dancefloor à Mosaic ! Mosaic la salle 13 boulevard pasteur Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie Amateurs de danse et de bonne ambiance, Mosaïc vous propose des bals ! Un dimanche par mois, venez vous déhancher sur le dancefloor en compagnie du groupe LA BELLE ÉPOQUE.

2022-10-30T14:00:00+01:00

2022-10-30T18:00:00+01:00

