Mosai et Vincent – Le disco des oiseaux Le Vallon,Kerivoal, 21 novembre 2021, Landivisiau.

Sur scène, Mosai & Vincent croisent ukulélé, guitare acoustique, pads et batterie électronique pour un super concert qui embarque les petits comme les plus grands. Chansons poétiques, mélodies pop entêtantes et instruments électroniques, les deux musiciens transportent le public dans un univers où se côtoient la nature sauvage et les technologies. L’un est hyper connecté et l’autre au contraire est proche de la nature et de l’animal. Ils mélangent les sons synthétiques (synthétiseurs, samples électroniques, effets sur les voix et les instruments) et les sons primitifs (voix, cris, bruits, sons de bouches, percussions). Les animaux sont confrontés aux affres du monde moderne dans de savoureuses scènes tragi-comiques. Avec ce joyeux bestiaire, vous risquez fort de croiser un ours susceptible, une pie à vélo, un chameau qui s’est fait beau… Une écriture à la fois poétique et pleine d’humour mais qui laisse aussi la place à des propos plus profonds qui touchent tous les âges. Du bonheur à partager !

NORMAL 5€ / REDUIT 4€ / JEUNE 4€

Landivisiau Finistère



2021-11-21T09:45:00 2021-11-21T10:15:00;2021-11-21T10:45:00 2021-11-21T11:15:00;2021-11-21T14:30:00 2021-11-21T15:00:00