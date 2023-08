Journées du patrimoine à Mitry-Mory Eglise saint Martin Mory, 16 septembre 2023 14:00, Mory.

Journées du patrimoine à Mitry-Mory Eglise saint Martin Mory 16 et 17 septembre

Visites de l’église et de son orgue, Concert dimanche à 16 h.

Église du début XVIe siècle.

L’orgue est l’un des derniers témoins de la facture française classique. 16 et 17 septembre 1

Comme tous les ans l’AROEHM organise, samedi 16 et dimanche 17 de 14 h à 18 h, des visites de l’église Saint Martin et de son orgue.

– Accès à la tribune dans la mesure du possible: un organiste accueillera les visiteurs par petits groupes pour leur présenter l’instrument.

– Visites guidées de l’église, samedi à 15 h, dimanche à 14 h 30. Visite libre tout l’après-midi.

Dimanche à 16 h, concert chant et orgue, avec:

– Myriam Tannhof, organiste de l’église Saint Louis de Fontainebleau.

– Catherine Galitzine, soprano

– Marina Haller, alto.

Stabat mater de Pergolèse

Œuvres pour orgue de Jehan Titelouze (1563-1633), Heinrich Scheidemann (1595-1663)…

L’église Saint Martin est le plus grand des nombreux édifices construits dans la région au début du XVIe siècle. Si elle n’en finit pas d’être restaurée, elle laisse admirer un superbe chœur mi-flamboyant mi-Renaissance, avec notamment un retable d’époque et une chapelle Henri II, ainsi que quelques magnifiques éléments de mobilier.

Quant à l’orgue, construit en 1649, agrandi en 1750 par la famille Clicquot, les meilleurs facteurs de leur temps, il a miraculeusement traversé les siècles suivants, ce qui en fait l’un des rares témoins de l’art français de l’époque, et incontestablement le seul en Île de France à avoir conservé l’essentiel de son matériel d’origine.

Eglise saint Martin 20 rue Biesta, 77290 Mitry-Mory Mory 77290 Seine-et-Marne