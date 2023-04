Concert à Miry-Mory Eglise saint Martin Mory Catégories d’Évènement: Mory

Seine-et-Marne

Concert à Miry-Mory Eglise saint Martin, 9 mai 2023 16:30, Mory. Sur l’orgue historique de Mitry-Mory ( XVIIe-XVIIIe siècles), Esther Assueid jouera Coueprin, D’Aquin, Rameau, mais aussi Pärt, et quelques autres auteurs inattendus. 9 et 13 mai 1 L’orgue historique de Mitry-Mory est l’un des derniers témoins de la grande facture classique des XVIIe-XVIIIe siècles. Indispensable pour apprécier la musique de ce temps, il se prête aussi à d’autres aventures, notamment du côté de la musique contemporaine.

C’est ainsi que dans le cadre du Jour de l’Orgue, Esther Assueid nous proposera un programme autour de Couperin, D’Aquin, Rameau, mais aussi Pärt, et quelques autres auteurs inattendus. Eglise saint Martin 20 rue Biesta, 77290 Mitry-Mory Mory 77290 Seine-et-Marne

Détails Heure : 16:30 - 17:00 Catégories d’Évènement: Mory, Seine-et-Marne Autres Lieu Eglise saint Martin Adresse 20 rue Biesta, 77290 Mitry-Mory Ville Mory Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Eglise saint Martin Mory

Eglise saint Martin Mory Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mory/

Concert à Miry-Mory Eglise saint Martin 2023-05-09 was last modified: by Concert à Miry-Mory Eglise saint Martin Eglise saint Martin 9 mai 2023 16:30 Église Saint-Martin Mory

Mory Seine-et-Marne