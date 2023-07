Journées européennes du patrimoine – Visite libre de l’église de Saint-Denis Morvilliers, 16 septembre 2023, Morvilliers.

Morvilliers,Eure-et-Loir

Visite libre de l’église Saint-Denis. Cet édifice comprend une nef unique terminée par un chevet en hémicycle. Un clocher de charpente couronne la partie occidentale du toit depuis le XVIIIe siècle. À l’intérieur, malgré des remaniements, l’église conserve une charpente apparente à chevrons..

Morvilliers 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Self-guided tour of Saint-Denis church. The church comprises a single nave with a semi-circular apse. Since the 18th century, a wooden bell tower has crowned the western part of the roof. Inside, despite a number of alterations, the church retains its exposed herringbone roof frame.

Visite la iglesia de Saint-Denis. Esta iglesia tiene una sola nave con ábside semicircular. Desde el siglo XVIII, un campanario con entramado de madera corona la parte occidental del tejado. En el interior, a pesar de algunas reformas, la iglesia conserva el armazón del tejado en espina de pez.

Freie Besichtigung der Kirche Saint-Denis. Dieses Gebäude besteht aus einem einzigen Schiff, das von einem halbkreisförmigen Kopfende abgeschlossen wird. Seit dem 18. Jahrhundert krönt ein Glockenturm aus Fachwerk den westlichen Teil des Daches. Im Inneren der Kirche ist trotz einiger Umbauten ein sichtbares Dachgebälk mit Sparren erhalten geblieben.

