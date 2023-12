LECTURE HIVERNALE Morville-sur-Nied, 1 décembre 2023, Morville-sur-Nied.

Morville-sur-Nied,Moselle

Pour patienter jusqu’à Noël, venez écouter des lectures de saison ! Rdv à la mairie de Morville-sur-Nied, pour un temps convivial et intergénérationnel.. Tout public

Mercredi 2023-12-13 14:00:00 fin : 2023-12-13 16:00:00. 0 EUR.

Morville-sur-Nied 57590 Moselle Grand Est



To tide you over until Christmas, come and enjoy some seasonal readings! Come along to Morville-sur-Nied town hall for a friendly, intergenerational event.

Para pasar el tiempo hasta Navidad, venga a disfrutar de las lecturas de temporada Nos vemos en el ayuntamiento de Morville-sur-Nied para una velada agradable e intergeneracional.

Um die Wartezeit bis Weihnachten zu überbrücken, kommen Sie und hören Sie sich saisonale Lesungen an! Treffpunkt ist das Rathaus von Morville-sur-Nied, wo Sie eine gesellige und generationenübergreifende Zeit verbringen können.

Mise à jour le 2023-11-25 par OT DU PAYS SAULNOIS