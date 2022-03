Mor’Vent de Boue Château-Chinon (Ville), 7 mai 2022, Château-Chinon (Ville).

Mor’Vent de Boue Château-Chinon (Ville)

2022-05-07 09:00:00 – 2022-05-07

Château-Chinon (Ville) Nièvre Château-Chinon (Ville)

EUR 5 30 Mor’Vent de Boue est une course de 6 à 9 km parsemée d’obstacles, c’est tout ce que vous devez savoir ! Deux parcours de nouveau cette année pour le plaisir de tous ! Un de 6 km (environ) et un de 9km (environ). Ces deux parcours sont ouverts aux 16 ans révolus avec chronométrage. Le parcours de 6 km est ouvert aux 13 ans révolus sans chronométrage.

Au cœur du Morvan et de la Bourgogne, vous serez amenés à franchir toutes sortes d’embûches, courir, sauter, grimper et même ramper. Départ toutes les 15 minutes. Alors, si vous êtes prêts à relever le défi, nous vous attendons seul ou en équipe et, pourquoi pas déguisés. Rejoignez-nous sur Facebook pour les dernières précisions avant la course !

