Morvandelle poursuite Brassy, 13 mars 2022, Brassy.

Morvandelle poursuite Brassy

2022-03-13 14:30:00 – 2022-03-13

Brassy Nièvre Brassy

Venez découvrir et vous instruire avec un jeu culturel 100% Morvan. Inscription demandée pour jouer. Si vous venez en curieux, pas besoin de vous inscrire. Goûter partagé avec les spécialités de chacun (et les recettes à échanger) / boissons offertes. Jeu accessible aux familles et aux enfants de plus de 10 ans. Gratuit. Sous réserves des mesures sanitaires en vigueur à la date prévue. Information : La Coopérative des Savoirs

contact@cooperativedessavoirs.org

Venez découvrir et vous instruire avec un jeu culturel 100% Morvan. Inscription demandée pour jouer. Si vous venez en curieux, pas besoin de vous inscrire. Goûter partagé avec les spécialités de chacun (et les recettes à échanger) / boissons offertes. Jeu accessible aux familles et aux enfants de plus de 10 ans. Gratuit. Sous réserves des mesures sanitaires en vigueur à la date prévue. Information : La Coopérative des Savoirs

Brassy

dernière mise à jour : 2022-02-11 par