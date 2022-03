Morvan Oxygène Trail Château-Chinon (Ville) Château-Chinon (Ville) Catégories d’évènement: Château-Chinon (Ville)

Nièvre

Morvan Oxygène Trail Château-Chinon (Ville), 2 juillet 2022, Château-Chinon (Ville).

2022-07-02 – 2022-07-03

Château-Chinon (Ville) Nièvre Morvan Oxygène Trail : 2 jours – 3 épreuves – 72 km cumulés à la carte

Samedi en journée : ALLURE LIBRE RANDO TRAIL

Samedi soir : EPREUVE DE NUIT CHRONOMETREE

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

