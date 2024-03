MORVAN GRAVEL EXPERIENCE Base morvan Oxygene Château-Chinon (Ville), samedi 29 juin 2024.

FORMULE 1 LE GRAND 8 DEUX JOURS

Un parcours en 8, avec Château-Chinon comme point central.

Un peu plus de 200 km sur le we avec une première boucle de 100 le samedi en direction des SOMMETS , une seconde de 100 le dimanche PLUS SOFT en direction des Grands Lacs du Morvan.

Côté déniv., tu comptes un gros 4000 D+ SUR LES DEUX JOURS parce qu’on aime bien les comptes ronds. De toute façon ,la dose moyenne morvandelle, c’est 1000 de D+ par 50 km !

le principe c’est d’être en autonomie mais nous allons faire quand même cette année un ravito car vous passerez dans des endroits vraiment sans commerce le samedi

FORMULE 2 LE PETIT 8 DEUX JOURS

Un peu plus de 100 km sur le we avec une première map d’environ 50 km le samedi en direction des SOMMETS , une seconde le dimanche en direction des Grands Lacs du Morvan.

En gros un petit 2000 de D+

vous êtes en autonomie alimentaire la journée

IL EST BIEN SUR POSSIBLE DE MIXER ET DE FAIRE 100 KM LE SAMEDI PUIS 50 LE DIMANCHE OU INVERSEMENT (ce n’est encore jamais arrivé dans ce sens mais c’est possile ) )

FORMULE 3 UNE SEULE BOUCLE, UN SEUL JOUR

– Possibilité de ne faire qu’une journée, et donc une seule boucle soit le samedi soit le dimanche.

FORMULE 4 TOUR DU MORVAN GRAVEL , DEUX JOURS

– Etape 1 départ du BISTROT de la MAISON DU PARC du Morvan à Saint Brisson, arrivée à Château-Chinon; à la louche 150 km qui piquent

On emmène votre matos de bivouac (volume raisonnable) si vous le souhaitez.

– Etape 2 Château-Chinon retour Maison du Parc du Morvan à saint Brisson. A la louche, toujours 150-160 km (qui piquent toujours)

Petit déjeuner inclus. On ramène évidemment votre sac à l’arrivée

ENSEMBLE LE SAMEDI SOIR

Comme en 2022 ET 2023, l’heure de retour est obligatoirement le samedi soir avant 19 heures au sein de notre base nature MORVAN OXYGENE car à 19 heures , c’est la Banda qui annonce le début de l’apéritif géant !

-Musique, lampions, bières locales (et softdrinks), food trucks, crèpes pour un moment sympa.

-Bivouac proposé (à 200 mètres du départ et de l’arrivée !) avec douches et Wc 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-06-30

Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté morvanoxygene@gmail.com

