Sortie géologique : Marbre blanc du Morvan – dimanche 2 avril 2023 Morvan du Sud, 2 avril 2023, Villapourçon. Sortie géologique : Marbre blanc du Morvan – dimanche 2 avril 2023 Dimanche 2 avril, 15h00 Morvan du Sud Gratuit sur inscription Parmi les richesses géologiques du Morvan, on retrouve les carrières de marbre blancs. La Camosine continue de vous faire découvrir le patrimoine géologique de la Nièvre à travers la visite commentée d’une ancienne carrière. De sa formation, il y a des millions d’années à ses exploitations les plus récentes, venez découvrir tous les secrets de cette roche. Sortie gratuite limitée à 20 personnes – inscription obligatoire Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de l’inscription. Morvan du Sud Villapourçon Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@camosine.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.86.36.13.23 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

patrimoine géologie Camosine

