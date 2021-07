Morty Jazz Festival Cœuvres-et-Valsery, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Cœuvres-et-Valsery.

Morty Jazz Festival 2021-07-23 – 2021-07-24

Cœuvres-et-Valsery Aisne Cœuvres-et-Valsery

10 10 Amateurs de Jazz, ce festival est fait pour vous. Cette année, rendez-vous à l’abbaye Notre-Dame de Valsery à Coeuvres et Valsery pour une programmation incroyable et un accueil chaleureux. L’équipe vous attend les 23 et 24 juillet pour encore plus de plaisir, de partage et de convivialité ! La réservation est obligatoire

Amateurs de Jazz, ce festival est fait pour vous. Cette année, rendez-vous à l’abbaye Notre-Dame de Valsery à Coeuvres et Valsery pour une programmation incroyable et un accueil chaleureux. L’équipe vous attend les 23 et 24 juillet pour encore plus de plaisir, de partage et de convivialité ! La réservation est obligatoire

https://www.cityvent.com/events/7vqog4hg

Amateurs de Jazz, ce festival est fait pour vous. Cette année, rendez-vous à l’abbaye Notre-Dame de Valsery à Coeuvres et Valsery pour une programmation incroyable et un accueil chaleureux. L’équipe vous attend les 23 et 24 juillet pour encore plus de plaisir, de partage et de convivialité ! La réservation est obligatoire

morty jazz festival

dernière mise à jour : 2021-07-15 par SIM Picardie – OT de Retz en Valois