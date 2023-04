Concert « Secret Byrd » MortemartMortemart Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Haute-Vienne 2 impasse de la cure et de l’église Mortemart Haute-Vienne Mortemart . A 20h en l’église. Tarif : 5€/10€/15€/20€ au choix.

La tarification au choix vous permet de choisir le prix qui vous convient, selon vos désirs, vos moyens, et votre envie d’exprimer votre soutien.

Sur réservation. Dans le cadre du Festival Chambre de Printemps.

Nous célébrons cette année les 400 ans de la mort de William Byrd, sans doute le plus grand compositeur de la période élisabéthaine. Sa messe pour trois voix voit le jour dans un contexte compliqué où il ne fait pas bon être catholique en Angleterre. Or Byrd est de confession catholique et ses messes sont données dans des lieux clandestins. Ce programme est un retour aux sources pour le Trio Musica Humana, qui a bâti ses affinités artistiques au contact de cette œuvre rare, ici restituée aux côtés de madrigaux anglais profanes sur des textes spirituels. Programme :

